Moradores do bairro Bacacheri estão sem luz desde a meia-noite deste sábado (23). As chuvas fortes e o vento da madrugada acabaram por derrubar uma árvore sobre a fiação elétrica, causando a interrupção no fornecimento de energia. Segundo a própria Copel, via aplicativo que permite ao consumidor comunicar falta de luz, houve “rompimento de rede de BT (Baixa Tensão)”.

A reportagem aguarda nota da Copel sobre a região atingida e quantas casas ficaram sem fornecimento de luz. Em nota, a Copel informou que:

“Devido ao temporal que atingiu Curitiba durante a madrugada deste sábado, a Copel precisou atender a diversas ocorrências. Em relação ao desligamento no bairro Bacacheri, 80 clientes permaneciam sem energia nesta manhã em função da chuva. Um equipe de manutenção da Copel já está atendendo à ocorrência”.

Casas do bairro Abranches também passaram a madrugada sem luz, mas o fornecimento foi reestabelecido às 8h30.

Segundo o Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres, no período das 0h30 até as 8h deste sábado (23), outras duas ocorrências semelhantes às do Bacacheri exigiram atenção por parte da Copel e equipes da Prefeitura.

01 queda de árvore com bloqueio de via no bairro Bom Retiro;

01 queda de árvore sobre muro e fiação elétrica no bairro Cajuru.

Ainda segundo boletim emitido pela Prefeitura de Curitiba, nenhuma ocorrência de alagamentos e nem de pessoas desalojadas ou desabrigadas foi registrada. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), choveu aproximadamente 13,6 mm e os ventos tiveram rajadas de 32,8 km.

As equipes da Prefeitura estão em atenção e alerta a possíveis emergências e em atendimento às ocorrências. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, juntamente com as Administrações Regionais, estão em constante monitoramento para as possíveis ocorrências.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil),

153 (Guarda Municipal),

156 (Prefeitura Municipal de Curitiba),

193 (Corpo de Bombeiros).