A Sanepar informa que o reservatório Cachoeira, que abastece moradores de Almirante Tamandaré e de Curitiba,e as unidades de bombeamento do Xaxim e Costeira, ficaram sem energia na madrugada deste sábado (22). O motivo foi o vento e as fortes chuvas que caíram na madrugada em toda a região.

O abastecimento nas localidades de Cachoeira (Curitiba e Almirante Tamandaré), além dos bairros Alto Boqueirão, Ganchinho, Boqueirão, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado e Xaxim, em Curitiba, e Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera, em Araucária, será prejudicado.

A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 10h e será de forma gradativa e que até as 13h deste sábado ele já deve ter sido normalizado. Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A Sanepar sugere sempre que cada residência tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br