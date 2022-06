Se os motoristas que passam pela Linha Verde, no trevo do Atuba, em Curitiba, já enfrentavam transtornos no trânsito por conta das obras, as chuvas fortes dos últimos dias transformaram suas vidas num inferno diário. Na manhã desta quinta-feira (02), um trecho da pista sentido Sul (Pinheirinho) ficaram alagadas, bem ao lado de uma loja de materiais de construção. Veja o vídeo no final da matéria!

A pista alagada dificultou o trajeto e colocou em risco a passagem de carros e motos. Os caminhões e ônibus, que comumente passam pelo trecho, também tiveram que passar com cautela pela rua alagada. Bem no local está sendo construído um conjunto de viaduto e trincheira, para fazer a ligação da Linha Verde com a Estrada da Ribeira e ligação com a Avenida Mascarenhas de Moraes.

A reportagem da Tribuna esteve no local e acompanhou a aflição dos motoristas. A redação recebeu vídeos e imagens de pessoas que passaram pelo local ao longo de toda a manhã. Inclusive um ciclista que tentava passar pelo local se desiquilibrou e caiu em uma grande poça de água, ficando com o corpo todo molhado.

Trecho alagado deixou a manhã dos curitibanos mais complicada. Foto: Gerson Klaina

Como as obras estão paradas devido a desistência da empresa que havia vencido a licitação para cuidar daquele lote – um nova licitação está em andamento – os trabalhos de escoamento das águas não foi concluído. Como há muita terra e restos de obra por ali, as galerias existentes não suportaram o volume de água. Os canos usados no local para tentar escoar a água não deram conta do serviço

Segundo a prefeitura, as áreas de alagamentos em toda a cidade estão sendo monitoradas e, assim que a intensidade da chuva diminuir, as áreas alagadas irão se dissipar. Uma equipe e uma retroescavadeira foram até o local no final da manhã para tentar amenizar o problema, cavando um buraco para escoar a água acumulada.

Nas últimas 24 horas choveu aproximadamente 65 mm na região de Curitiba, segundo boletim emitido pela Defesa Civil da cidade. De acordo com o Simepar, a previsão é de que as chuvas sigam intensas ao longo de toda a quinta-feira.

Veja o vídeo de como ficou a região alagada da Linha Verde.