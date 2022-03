Curitiba e outras cidades de quase todo o estado do Paraná estão sob alerta laranja de tempestades (veja mapa abaixo). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no fim da manhã desta quinta-feira (3), é válido até às 11h de sexta-feira (4). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e ainda, queda de granizo.

Ainda de acordo com o Inmet, há “risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”. O alerta vale para outras regiões do Paraná. Veja as áreas que podem ser atingidas pela tempestade:

O alerta laranja é válido para cidades do Paraná e estados vizinhos. Foto: Divulgação/Inmet

Frente fria

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta quinta-feira, “o eixo da frente fria que se encontra sobre o oceano, mantém as condições de instabilidade nas diversas regiões do Paraná. Com isso, pancadas de chuva continuam sendo esperadas, podendo vir acompanhadas também de descargas elétricas, principalmente a partir do período da tarde. Risco para desenvolvimento de temporais também se mantém”.

Ainda segundo o Simepar, ao longo da sexta-feira (4), a frente fria que vem influenciando as condições do tempo sobre o Paraná, avança sobre o oceano, se afastando do continente. “No entanto, o cenário de tempo instável ainda se mantém sobre o estado. Chuvas já poderão ocorrer entre a madrugada e a manhã, mas a expectativa continua sendo de aumento da instabilidade a partir do período da tarde. Condições favoráveis para desenvolvimento de tempestades também poderão ser observadas”.

Em Curitiba, a máxima prevista pelo Simepar é de 27º C nesta quinta-feira e de 26ºC na sexta.

Como se proteger nas tempestades

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta às pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também não se recomenda estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fonte: Inmet.

