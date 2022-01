A Sanepar informa que nesta quinta-feira (6) pode faltar água nos balneários de Caiobá e Prainha, em Matinhos, devido às fortes chuvas que caíram na região e romperam tubulações. A manutenção já foi concluída, mas a normalização do abastecimento está prevista para o meio-dia.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

GUARATUBA – As fortes chuvas que caíram em Guaratuba alagaram as ruas da cidade e comprometem o funcionamento da Central de Relacionamento da Sanepar. Em função disso, o atendimento ao público presencial estará fechado a partir de quinta-feira (6) para sejam feitas limpeza, desinfecção e as adequações necessárias. Ainda não há prazo para reabertura.

Os clientes podem ser atendidos pelo telefone 0800 200 0115, solicitar serviços pelo email litoral@sanepar.com.br e também se informar sobre serviços no site da Sanepar ou pelo aplicativo Sanepar mobile.

Chuvas

Segundo o Simepar, as chuvas ultrapassaram 100 milímetros em Guaratuba e Matinhos nesta quarta-feira. Esta situação provocou alagamentos em vários locais.

