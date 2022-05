As regiões do CIC e do Bairro Novo vão ganhar mais 17,2 quilômetros de infraestrutura voltada à ciclomobilidade. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Curitiba nesta quinta-feira (05). As obras estão previstas no Plano de Estrutura Cicloviária de Curitiba e são integrantes do projeto Caminhar Melhor.

Com os projetos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) em fase final de execução, a estimativa é que os editais de licitação para a contratação das obras sejam publicados no início do segundo semestre.

LEIA TAMBÉM:

>> Marcha para Jesus promete reunir 300 mil em Curitiba no dia 21 de maio

>> “Foi coisa de filme, eu não desejo para ninguém”, diz sobrevivente baleado por policial federal em Curitiba

Na região do CIC haverá a estruturação de uma rede de ciclovias. a Avenida Juscelino Kubitscheck será como a espinha dorsal para os deslocamentos diários de casa-trabalho por bicicleta no trecho entre as ruas Eduardo Sprada e João Bettega, promovendo outras conexões com outras ciclovias e ciclofaixas da região.

Os projetos também vão requalificar as ruas onde serão implantadas as ciclovias. A Avenida Juscelino Kubitschek receberá além da ciclovia, passeio para pedestres, iluminação direcionada à calçada e a implantação de ilhas de travessia para facilitar o acesso aos pontos de ônibus existentes na via marginal.

Além dos aspectos de mobilidade, os projetos cicloviários promovem também a requalificação as ruas onde são implantados. Seguindo este critério, a Avenida Juscelino Kubitschek receberá além da ciclovia, passeio para pedestres, iluminação direcionada à calçada e a implantação de ilhas de travessia para facilitar o acesso aos pontos de ônibus existentes na via marginal. “O conjunto de medidas é orientado à melhoria significativa da segurança de trânsito, tendo em vista ocorrências de acidentes e atropelamentos registradas no local”, reforça a arquiteta do Ippuc.

Já no Eixo Ribeirão dos Padilhas a intervenção forma um novo parque linear às margens do rio. “Além da ciclovia ao longo do rio foram propostas áreas de estar para a população, aproveitando os desníveis existentes com a implantação de arquibancadas integradas a escadarias e novas rampas para melhorar a acessibilidade. A iluminação direcionada também melhora a segurança no local e amplia o período de uso dos equipamentos de lazer existentes ao longo do eixo”, explica Camila Muzzillo.

Nova estrutura

Na CIC, serão 14,1 km de extensão, dos quais 8,8 km no eixo da Juscelino Kubitscheck e Eduardo Sprada entre Deputado Heitor Alencar Furtado/Eduardo Sprada/Aracy C. Guimarães Rosa; mais 4,3 km na Algacyr Munhoz Mader, entre a JK e a Pedro Gusso; e 1 Km na Rua Theodoro Locker, entre a JK e João Dembinski.

Na região do Sítio Cercado/Bairro Novo serão implantados 3,1 km, às margens do Ribeirão dos Padilhas, entre a Izaac Ferreira da Cruz e a Praça Jornalista Luzimar de Maria Dionysio.

A promoção da intermodalidade faz parte da estratégia da Prefeitura na área da mobilidade urbana. Instituído pelo Decreto Municipal 1418/2019, o Plano de Estrutura Cicloviária visa a dobrar a malha de vias para bicicletas na cidade: dos 208 km existentes por ocasião do lançamento do plano, em novembro de 2019, para 408 km até o ano de 2025. Curitiba conta hoje com 252,1 km de estrutura cicloviária.

Na implantação mais recente, a Rua Odir Gomes da Rocha, importante via de ligação no bairro Tatuquara, ganhou uma estrutura destinada ao tráfego exclusivo de bicicletas. Bidirecional (nos dois sentidos), o espaço exclusivo para quem anda de bicicleta no Tatuquara dá mais segurança e reduz conflitos entre carro, ciclista e pedestre, ao longo de 1,34 km, junto a residências e comércios.

Por intermédio da Setran, está em andamento a implantação de sinalização de via compartilhada ao longo da Avenida República Argentina como parte da estrutura integrada ao eixo sul de transporte.

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Cora pensa em se vingar de Tina Pantanal Tibério descobre Jove na tapera de Juma Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”