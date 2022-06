Um ciclista ficou em estado grave após ser atropelado no começo da manhã desta desta sexta-feira (24), na Rua Voluntários da Pátria, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O ciclista, um homem, teve ferimentos na cabeça e estava consciente logo após o atropelamento.

A bicicleta em que o homem estava parou de cabeça pra baixo, sem uma das rodas, no meio da ruas vários metros de onde ele caiu. Apesar de estar se comunicando com as equipes de saúde e com populares, ele estava com um grande sangramento na região da cabeça, o que exigia cuidados. Uma ambulância do Samu foi chamada e fez os primeiros atendimentos à vítima. O homem foi encaminhado ao hospital.

O motorista do carro envolvido no atropelamento parou para prestar socorro ao ciclista.

Homem tinha um grave sangramento na cabeça e foi atendido pela equipe do Samu. Foto: Tribuna do Paraná.

