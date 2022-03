Um ciclista foi atropelado no início da tarde desta terça-feira (22), na Rua Alferes Ângelo Sampaio, quase esquina com a Avenida Sete de Setembro, no bairro Água Verde, em Curitiba, o que causou congestionamento e tumulto no local. De acordo com testemunhas, o homem foi atingido por uma caminhonete, conduzida por uma motorista, que parou e prestou socorro.

Mas o que chamou a atenção das pessoas que presenciaram o acidente foi a falta de paciência de muitos motoristas, que passavam pela via buzinando, gritando e pedindo para que o ciclista fosse removido da rua, antes mesmo da chegada do socorro. Ação que não é recomendada pelos médicos, já que mexer na vítima de um acidente, sem o conhecimento e equipamentos necessários, pode provocar lesões ainda mais graves, na coluna ou em outros órgãos.

“A vítima no chão, aguardando atendimento e vários curitibanos (motoristas) irritados, buzinando e gritando. Inclusive um homem se irritou, dizendo ‘se não tinha como tirar o cara do meio da rua’. Tá uma confusão ali”, relatou o fotógrafo Eduardo Matysiak, que esteve no local e também presenciou as cenas de intolerância no trânsito.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado para prestar atendimento e encaminhar o ciclista para o hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.