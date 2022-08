Um ciclista de 51 anos morreu após ser atropelado por um homem que dirigia um carro em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, neste sábado (06). Segundo a Polícia Civil, o causador do acidente estava com a carteira de habilitação suspensa e, além disso, havia droga dentro do veículo acidentado, um Renault Scénic de cor clara. O acidente fatal ocorreu na Rua Francisco Galarda, no bairro São Miguel, em Araucária, região metropolitana de Curitiba.

Segundo o telejornal Boa Noite Sábado, da RPC, o ciclista foi identificado como Ricardo Wiedmer, 51 anos, estava pedalando no entorno da represa do Passaúna quando foi atingido pelo carro. Ele não resistiu aos graves ferimentos. Ricardo Wiedmer, que era engenheiro elétrico da Copel há mais de 25 anos, deixa esposa e dois filhos.

Nas redes sociais Célia Murback, esposa de Ricardo, postou uma foto do marido. “Meu amor! Hoje você saiu para fazer o que mais gostava e não vai voltar para casa.”, disse.

Antecedentes criminais

A reportagem afirmou ainda que o motorista já havia sido encaminhado para a delegacia em 2021 “por uso/posse de substância análoga ao crack”. Neste sábado, o homem causador do acidente fatal foi ouvido e liberado logo em seguida. Um inquérito será aberto para apurar o caso.