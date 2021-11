Um acidente entre um veículo e uma bicicleta na BR-277 acabou matando um ciclista de 42 anos, em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. A ocorrência foi registrada por volta das 13h30 desta segunda-feira (22), no km 128, sentido capital.

Conforme as informações da PRF, ainda não foi possível identificar que tipo de veículo colidiu com a bicicleta, pois, segundo a polícia, o veículo fugiu do local sem prestar socorro. Quando as equipes chegaram, só encontraram a bike e o ciclista já em óbito.

Havia dúvida se a batida poderia ter sido provocada por um caminhão, mas até o início da tarde a PRF não tinha confirmado a informação.

A pista no sentido Curitiba ficou parcialmente bloqueada para atendimento das equipes.

