O engenheiro e ciclista Ricardo Wiedmer, de 51 anos, que morreu no sábado (6) após ser atropelado por um homem que dirigia um carro em Araucária, na região metropolitana de Curitiba (RMC), foi sepultado no fim da tarde deste domingo (7). O enterro foi no Cemitério Luterano da Lapa, também na RMC. Ricardo Wiedmer era natural da cidade. O velório, na igreja Luterana, reuniu familiares e amigos.

O acidente que matou o ciclista ocorreu na Rua Francisco Galarda, bairro São Miguel, por volta das 10h do sábado. Segundo a Polícia Civil, o causador do acidente estava com a carteira de habilitação suspensa e, além disso, havia droga dentro do veículo acidentado, um Renault Scénic de cor clara.

A rua Francisco Galarda fica no entorno da represa do Passaúna. Nas redes sociais, no sábado, a esposa Célia Murback postou uma foto do marido. “Meu amor! Hoje você saiu para fazer o que mais gostava e não vai voltar para casa.”, disse.

Um inquérito vai apurar o caso.