A passagem de um ciclone pelo Litoral do Paraná assustou moradores nesta quarta-feira (10) e provoca estragos em várias cidades. Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná registram destelhamentos, quedas de árvore, realocações de famílias, queda de poste e desabrigados. As informações são de boletim enviado pelo Corpo de Bombeiros às 14 horas.

Na cidade de Matinhos foram registrados 16 destelhamentos, 2 quedas de árvores, 2 realocações de famílias e 1 queda de um poste de energia elétrica. Em Guaratuba há 4 famílias desabrigadas, 7 ocorrências de destelhamentos, 8 quedas de árvores sobre residência e mais 2 quedas de árvore em via pública. Em Pontal do Paraná foi registrado um destelhamento.

A forte chuva também causou o desligamento de cerca de 22 mil casas em toda região. A falta de luz se concentra, principalmente, em três municípios: Guaratuba (com 10,7 mil consumidores sem luz), Pontal do Paraná (8,7 mil) e Matinhos (1,3 mil).

Cerca de 100 profissionais da Copel trabalham para restabelecer a energia e a previsão é que os serviços continuem ao longo desta tarde.

Proteja-se

O Corpo de Bombeiros orienta algumas medidas de segurança no enfrentamento da

situação em destaque:

• Procure um abrigo o mais rápido possível, e não saia até que o vendaval pare;

• Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades;

• Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos;

• No carro, se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar;

• Se necessário, e possível, entre em uma edificação;

• Não estacione o carro próximo a torres de transmissão, placas de propagandas e

encostas;

• Evite navegação durante o período crítico;

• Mantenha portas e janelas fechadas.