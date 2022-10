A MetSul Meteorologia alerta para a formação de um ciclone extratropical que irá trazer chuva forte e torrencial para o Centro-Sul do Brasil ainda nesta semana. De acordo com a meteorologia, uma área de baixa pressão vai migrar nesta quinta-feira (6) do Nordeste da Argentina para o Rio Grande do Sul, devendo se aprofundar muito sobre o território gaúcho.

Em Santa Catarina e no Paraná, áreas mais a Oeste irão ter chuva no final desta quarta-feira (5). Aliás, o Simepar emitiu alerta para temporal em algumas regiões do estado. A instabilidade toma conta dos dois estados no decorrer da quinta-feira com chuva e temporais isolados. As nuvens carregadas alcançam ainda o Mato Grosso do Sul e avançam por São Paulo, pelo Triângulo Mineiro, Sul de Minas e parte do Rio de Janeiro, até o fim do dia.

Os volumes de chuva devem ser muito variáveis no Sul do Brasil, embora haja previsão de que chova em todas as regiões. Muitas áreas devem ter registros perto ou acima de 50 mm. Em pontos entre o Noroeste gaúcho, o Oeste de Santa Catarina e o Oeste do Paraná haverá locais em que a chuva pode somar quase 100 mm.

Tempestade em Curitiba?

Em Curitiba, a chuva não vai chegar com muita intensidade. A previsão do tempo para Curitiba aponta que na sexta (7) pode chover mais, mas nada que possa trazer estragos para as regiões da cidade. Quanto ao frio, a mínima deve chegar a 8°C no sábado.

Para o Litoral, a previsão é semelhante a da capital. A diferença que nesta quarta-feira pode chover no começo da noite.