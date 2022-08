O tempo segue chuvoso em todo o Paraná nesta quarta-feira (10), com alerta vermelho para o litoral. A Marinha do Brasil emitiu avisos de ressaca relatando da possibilidade de ondas que podem variar de 2,5 a 4 metros de altura. O aviso vale até o próximo sábado (13).

Essa situação deve-se a um ciclone extratropical, que vai se formou na costa brasileira, e provoca quedas na temperatura, chuvas fortes e rajadas de ventos de até 100 km/h. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um alerta vermelho para a Região Metropolitana de Curitiba e litoral, indica que existe a chance de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia.

Cuidado com temporais

A presença de um ciclone extratropical muda o tempo de forma significativa, gerando inclusive risco de temporal. Caso isso ocorra, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário podem acontecer.

Previsão do tempo pra Curitiba

Para Curitiba, de acordo com o Simepar, a chuva segue no dia, mas sem acumulados significativos. A temperatura não deve ultrapassar os 14°graus. As chuvas são mais persistentes entre o centro, sul e o leste do Estado, mas chove com mais intensidade na área de divisa com Santa Catarina. O sol deve retornar na quinta-feira (11) na capital paranaense.