Pelo menos nove famílias, sendo cerca de 70 pessoas, ficaram desabrigadas no litoral do Paraná devido ao ciclone extratropical que atingiu a região nesta quarta-feira (10). Os municípios mais atingidos foram Guaratuba e Matinhos.

Segundo informações preliminares da Defesa Civil do Paraná, foram atendidas 170 chamadas e 42 residências foram atingidas na região. Muitas casas continuam sem energia elétrica. A Defesa Civil e as prefeituras ainda estão contabilizando os prejuízos e atendendo as ocorrências.

A Copel informou que na quarta-feira (10), 22 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. Hoje permanecem sem luz 1.800 casas ou outros estabelecimentos. A prioridade foi por reestabelecer o fornecimento a hospitais e unidades de atendimento coletivo. Equipes da Copel foram mobilizadas com deslocamento de cerca de 100 profissionais para o Litoral, inclusive da região metropolitana e de Ponta Grossa. A previsão é que até o fim do dia de hoje o fornecimento de energia volte ao normal.

A prefeitura de Matinhos informou que foram cinco famílias desalojadas. Algumas foram para casas de parentes e outras foram acolhidas no Abrigo Amigo, da Secretaria de Assistência Social. No município, os ventos fortes danificaram postes de luz e houve queda de energia em algumas localidades. Foram registrados 16 destelhamentos, 2 quedas de árvores e 1 queda de um poste de energia elétrica. As aulas chegaram a ser canceladas nas escolhas municipais de quatro cidades do litoral.

Telhas foram arrancadas no Mercado do Peixe, que permaneceu fechado na quarta-feira. Reparos mais urgentes já foram feitos, dando condições da retomada do atendimento nesta quinta-feira (11). As atividades na prefeitura, que haviam sido suspensas por conta dos riscos de segurança aos equipamentos e ao pessoal, também voltaram ao funcionamento normal.

As aulas em escolas municipais e CMEIs de Matinhos seguem suspensas até a conclusão dos reparos necessários. A prefeitura de Matinhos decretou situação de emergência.

A Secretaria de Assistência Social de Matinhos informa que vem recebendo doações de colchões, cobertores, telhas, cestas básicas e produtos de limpeza para repassar às famílias necessitadas. As doações podem ser levadas à sede da pasta, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 215, no Centro.

Desabrigados em Guaratuba já estão em casas

A prefeitura de Guaratuba informou que quatro famílias (20 pessoas) ficaram desabrigadas e pernoitaram no salão da igreja matriz, mas já puderam retornar às suas casas na manhã desta quinta.

Segundo a Defesa Civil, em Guaratuba foram 7 ocorrências de destelhamentos, 8 quedas de árvores sobre residências e 2 quedas de árvore em via pública, além de postes de energia elétrica tombados, comprometendo o fornecimento de energia elétrica. O bairro de Brejatuba foi o mais atingido.

A travessia pelo ferry-boat, que havia sido suspensa por segurança, voltou a funcionar. Em Pontal do Paraná, houve pontos de alagamento e um destelhamento.

Ciclone nesta região é incomun

Segundo informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não é comum a ocorrência de ciclone na região. Atinge mais o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Dessa vez, chegou aos litorais de Santa Catarina e do Paraná, com ventos próximos de 100 quilômetros por hora. A previsão é de situação mais amena a partir desta quinta-feira, mas a agitação marítima pode perdurar até sexta-feira (12).