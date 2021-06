O desabafo de um morador ou comerciante do bairro Batel, em Curitiba, chamou a atenção nesta semana. Incomodado com um buraco numa das calçadas da Rua Angelo Sampaio, quase na esquina com a Avenida Sete de Setembro, ele resolveu colocar um pallet no local para evitar que alguém se machuque.

Além disso, resolveu, também, provocar a prefeitura de Curitiba e o prefeito Rafael Greca, cobrando responsabilidade pelo problema. Usando o termo “curitibinhas”, usado por Greca para falar das crianças que vivem na cidade, ele fez um bilhete, o plastificou, e colou na proteção de madeira. O texto diz o seguinte:

“Faz mais de 15 dias que esta tampa quebrou. Apesar de todas as ligações que a prefeitura já recebeu e seus mais de 10 números de protocolos emitidos, não nos motivaram a consertar”. E segue, como se fosse a prefeitura falando. “Sei que alguém pode cair aqui, mas somos assim: lentos, ineficientes e burocráticos”.

+ Leia mais: Coca-Cola oferece vagas de trabalho para mulheres em Curitiba. Confira!

Recado deixado em bueiro de Curitiba provoca prefeito Rafael Greca. Foto: Eduardo Matysiak / Futura Press / Folhapress

A reportagem não conseguiu identificar o autor da provocação/desabafo para entendera motivação da atitude, bem como checar a existência dos protocolos mencionados.

+ Veja mais: Menino de apenas 2 anos imita o “carro do sonho” e viraliza em Curitiba

Em seguida, procurou a prefeitura de Curitiba para saber sobre eventuais providências para conserto do buraco. Em nota enviada para a Tribuna, a assessoria de comunicação da Prefeitura disse que enviaria uma equipe ao local, como o fez na manhã desta sexta.

O time de manutenção identificou que a responsabilidade não é da prefeitura, mas sim do proprietário do imóvel que fica no local, que será notificado para efetuar o reparo. Segue a nota

“As equipes de manutenção da Regional Matriz estiveram no no local na manhã desta sexta-feira (25) e verificaram que se trata de uma tampa da caixa de águas pluviais do imóvel, sendo de responsabilidade do proprietário a manutenção do equipamento e substituição da tampa em caso de necessidade, como é o caso. A Prefeitura irá notificar o proprietário do imóvel sobre a necessidade do reparo”.

Ainda segundo a prefeitura, vale lembrar que para solicitações de serviços de manutenção de áreas públicas, a população deve entrar em contato com a Central 156 (pelo telefone, site ou aplicativo), com atendimento 24 horas, todos os dias da semana.