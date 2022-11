Com mais de 250 participantes de todo o Brasil, Curitiba acaba de sediar o III Encontro Nacional de Consultoria de Imagem, que aconteceu no Hotel Qoia, no último final de semana. Especialistas em imagem e estilo como Luciana Ulrich, Elisa Kohl e Raquel Jordan, assim como a CEO da Troc, Luanna Toniolo, participaram do evento e proporcionaram uma grande troca de experiências por meio de palestras e talk shows na cidade que foi considerada pela Associação Internacional de Consultores de Imagem, a maior expansão no segmento.

Citada pelo New York Times como uma das profissões do futuro, a consultoria de imagem vem crescendo significativamente no Brasil e somente no Centro Europeu, a procura pelo curso cresceu 2042% em sete anos. Não à toa, o trabalho do consultor de estilo e imagem vem ganhando cada vez mais destaque e não para de conquistar pessoas e empresas que estão atentas à importância da comunicação e o quanto a imagem “fala”.

De acordo com Elisa Kohl, uma das maiores mentoras e consultoras de imagem do Brasil e que abordou o tema “Vestir com identidade”, este mercado cresce não somente porque é bonito ou prazeroso observar um look que combina com a ocasião, mas porque permite que a pessoa descubra sua melhor versão com criatividade, espontaneidade e originalidade. “É como se descobríssemos um novo poder. Um universo repleto de informações que são usadas a nosso favor não somente para estarmos bonitas, mas principalmente para nos sentirmos bem, confortáveis e seguras com nossa própria imagem”, destaca a profissional.

Já Rachel Jordan, referência no mercado de consultoria de imagem no país e especialista em comportamento profissional, comentou sobre a satisfação de presenciar o evento. “Uma honra e um reconhecimento estar aqui participando do Encontro Nacional de Consultoria de Imagem. Tive a oportunidade de estar presente nas duas primeiras edições, e agora como patronesse no terceiro, afinal, patronesse significa madrinha, e isso me deixa imensamente feliz. A mensagem que desejo transmitir é de como somos felizes quando descobrimos nosso propósito de vida e como podemos contribuir através dessa profissão tão importante”, comemorou a especialista.

Luciana Ulrich, uma das profissionais mais experientes e conceituadas do Brasil quando o assunto é consultoria de imagem pessoal e corporativa, e fundadora do Studio Immagine, também conversou com o público e mostrou a importância de todas as etapas da profissão e o quanto isso transforma a vida das pessoas. Atualmente 1/3 das pessoas que realizaram o teste de cor precisam também de ajuda profissional para colocar o aprendizado em prática. Por isso a importância de entender os detalhes e usá-los a seu favor”, destacou Luciana Ulrich.

Vestir com identidade

Vestir com identidade foi o tema principal da palestra de Elisa Kohl, que trouxe uma análise incrível sobre a importância da criatividade que, segundo ela, não deve ser barrada em nenhuma fase ou ciclo da vida. E que isso deve ser apoiado desde quando o ser humano é criança justamente para que todos entendam que temos liberdade e poder para nossas escolhas.

“Com tanto conteúdo simultâneo e novas tendências, é importante pararmos para pensar o que realmente, nessa imensidão de informações, é a nossa cara, o que faz sentido pra mim, pra você e para cada um. O que condiz com meu estilo de vida, minha rotina e meus propósitos. Entender as particularidades e ter criatividade para trabalhar a moda a nosso favor em todos ciclos da vida é fantástico”, enfatizou Elisa.

Segundo ela, as mudanças ao longo da vida são naturais e importantes.

“Trocamos de camadas com o passar do tempo e o olhar empático é fundamental porque precisamos entender a fase, o ciclo, de cada pessoa, e são muitas variáveis que contribuem para nossos estilos transitórios”, finalizou a especialista.

Luanna Toniolo, famosa por ter abandonado a carreira de advogada tributarista para criar o maior brechó on-line do Brasil, o TROC, também subiu ao palco e contou detalhes sobre sua trajetória e a radical mudança de rumo que revolucionou o mercado de moda no Brasil. A empreendedora e aproveitou para alertar o público sobre a importância da sustentabilidade. “A moda circular é um caminho sem volta e se você ainda não tem uma roupa second hand, se prepare, porque ela está chegando no seu guarda-roupas. E essa tendência só vai aumentar nos próximos anos”, destacou a CEO que ressignificou o conceito de moda circular no Brasil.

Hoje, a startup criada por ela é a maior plataforma de compra e venda de itens de segunda mão no país e conta com curadoria especializada. E se antes os brechós não eram muito bem vistos, nos últimos anos eles conquistaram o público e hoje representam uma fatia importante das lojas virtuais de todo o mundo – O resultado da operação bem-sucedida da startup foi a venda de 75% do seu capital social para o Grupo Arezzo & Co no final de 2020, o mesmo que administra marcas como Schutz, Anacapri, Alexandre Birman e Reserva.