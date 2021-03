Pessoas com leves sintomas de covid-19 já não precisam mais agendar consultas para serem atendidas nas 28 Unidades Básicas de Saúde de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A medida, anunciada no último sábado (6), em live com a participação da prefeita Nina Singer (Cidadania) e da secretária municipal de Saúde, Janaína Ferreira Teixeira, que visa desafogar as unidades de média complexidade da cidade, vale a partir desta segunda-feira (8).

Segundo dados informados na última sexta-feira, São José dos Pinhais tinha 95% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para covid-19 na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) ocupados. Mas, para que os pacientes com sintomas de covid-19 possam receber atendimento sem horário marcado, todas as consultas previamente agendadas nestas unidades de saúde foram canceladas, como explica a secretária de Saúde.

LEIA MAIS – Força feminina: mulheres que combatem a pandemia dentro e fora dos hospitais de Curitiba

“Para que nós pudéssemos dar vazão a este atendimento, e você munícipe que hoje procura a nossa unidade e acaba ficando na espera entre quatro, cinco e seis horas para atendimento de baixa complexidade, nós precisamos abrir as nossas unidades básicas de saúde para o atendimento de agenda espontânea. Ou seja, todos aqueles agendamentos que tinham (sido marcados), que eram as consultas marcadas, elas estão compulsoriamente canceladas. As unidades de saúde farão contato com os pacientes de prioridade, a exemplo do idoso, da gestante do portador de necessidades especiais, entre outros. A partir de segunda-feira, todas as consultas que estavam agendadas estão desmarcadas”, explicou Janaína Ferreira Teixeira.

Com a mudança no atendimento, a orientação para as pessoas que moram em São José dos Pinhais e que possuem sinais que possam indicar a contaminação com o novo coronavírus, com sintomas que são semelhantes aos de quadros gripais, é procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa.

LEIA AINDA – Com cruzes no calçadão, comerciantes da RMC protestam contra fechamentos na pandemia

“Você pode procurar a unidade de saúde mais próximo da sua casa, se você tiver sintomas leves. Se você tem certeza que você já está com covid ou testou mesmo fora da nossa unidade, mesmo fora do nosso sistema público, você já pode ir direto ao UAA (Unidade de Atendimento Avançado). Caso contrário, nós pedimos que você procure a unidade básica de saúde e esta unidade básica de saúde vai fazer o primeiro atendimento. Primeiro atendimento vai passar pela triagem e vai passar por uma consulta médica. Se o médico entender que já segue sanar todas as necessidades da busca daquele paciente ali, ele pode ser então medicado e liberado a sua residência. Caso ele precisa de um atendimento complementar, este médico vai contra referenciar o paciente para a UPA ou ao UAA”, ressaltou a secretária de Saúde.

Novos horários

De acordo com a prefeitura de São José dos Pinhais, nesta segunda-feira também passam a valer os novos horários de atendimento das Unidades Básicas de Saúde. A unidade do Parque da Fonte e a do Guatupê ficarão abertas até às 19h, já a Afonso Pena seguirá de portas abertas até às 22h, para receber os pacientes com suspeita de covid-19, sem hora marcada. As demais unidades de saúde da cidade ficarão abertas das 8h às 17h.

LEIA TAMBÉM – Veja o cronograma de vacinação contra a covid-19 para idosos de 80 e 79 anos em Curitiba

Na mesma live, a prefeita Nina Singer ainda informou que o município aguarda por mais doses de vacinas contra a covid-19 e que participará do consórcio de cidades que buscam comprar o imunizante por conta própria.

“Ainda recebemos poucas doses, pelo tamanho do município. Veio uma pequena remessa e ainda falta muita vacina. Foi uma amostra de vacina. Mas espero que até o final desse mês, consigamos. O município já se inscreveu em um consócio da Federação Nacional das prefeituras. Alguns vários municípios já se inscreveram e São José dos Pinhais também está escrito nesse consórcio, para que possa estar também adquirindo de vacina”, disse a prefeita.