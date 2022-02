Após decisão da Justiça, Pinhais terá de providenciar a recuperação de uma área de preservação ambiental em Curitiba, sua cidade vizinha. Segundo a sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Pinhais, o município da região metropolitana cometeu crime ambiental ao despejar águas pluviais, com esgoto e detritos, na região do Parque Histórico de Curitiba (o Parque da Vilinha, no Bairro Alto).

Com a condenação, o município terá de garantir a realocação da rede de drenagem das águas pluviais irregulares despejadas em Curitiba. Pinhais terá ainda que apresentar e executar um plano de recuperação ambiental, aprovado pelo Instituto Ambiental do Paraná, para reduzir os danos causados.