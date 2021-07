Hub logístico de destaque país, o Paraná deverá ganhar um centro de distribuição de outro gigante do varejo nos próximos meses. De acordo com fontes familiarizadas com a negociação, a Magazine Luiza locou galpão em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, onde deve instalar um entreposto para atender o e-commerce da marca.

Segundo as informações, o galpão tem área bruta de mais de 47 mil quilômetros e estava anteriormente ocupado pela empresa de logística DHL.

Contatada, a Magazine Luiza ainda não respondeu com detalhes sobre a operação.

A instalação faz parte do plano de expansão da rede varejista, que tem investido em ativos de logística em todo o Brasil, além de ter feito uma série de aquisições voltadas ao comércio eletrônico nos últimos anos – a mais recente foi a do Kabum!, um e-commerce voltado para games e tecnologia.

A chegada também reforça a posição do Paraná como um dos grandes centros logísticos no Brasil. Recentemente, o estado recebeu unidades de distribuição de produtos da fabricante de chocolates Neugebauer e da rede de farmácias Panvel, em São José dos Pinhais, e do Grupo Boticário, em Campina Grande do Sul.