A Tribuna fez um levantamento de quem pode receber a vacina contra a covid-19 as principais cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e do Litoral neste final de semana. Boa parte das cidades, por estarem com baixo estoque de doses, não chegaram a divulgar o cronograma de vacinação para esta sexta. Confira abaixo:

Araucária

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, declaração de comorbidades (para gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas), documento comprobatório (para quem tem deficiência permanente), CPF, comprovante de endereço e caderneta de vacinação.

Sábado e domingo (26 e 27 de junho)

Sem vacinação

Segunda-feira (28 de junho)

Caminhoneiros (todas as idades)

49 anos ou mais – Público em geral

nascidos entre janeiro e junho

Gestantes e puérperas

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, comprovante de residência. Informações em: https://www.tamandare.pr.gov.br/

Sábado e domingo (26 e 27 de junho)

Sem vacinação

Segunda-feira (28 de junho)

Campo Largo

Documentos necessários:

Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço, caneta. Para gestantes, levar cartão pré-natal.

Sábado (26 de junho)

49 anos completos

Campo Magro

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF, comprovante de residência.

Segunda-feira (28 de junho)

Pessoas com 49 anos ou mais (das 13h às 17h)

Segunda dose da astrazeneca para quem recebeu a 1°dose até dia 12/04 (das 8h às 13h)

Colombo

Documentos necessários:

Declaração emitida pela escola (no caso de professores), documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Sábado e domingo (26 e 27 de junho)

Não haverá vacinação

Segunda-feira (28 de junho)

47 anos ou mais

Comorbidades (18 anos ou mais)

Deficiência permanente (18 anos ou mais)

Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades (18 anos ou mais)

São José dos Pinhais

Documentos necessários:

Documento com foto e comprovante de residência. Quem possui a carteirinha de vacinação, deve apresentá-la junto com a documentação. *Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado para quem mais precisa.

Sábado (26 de junho)

49 anos completos ou mais – 2ª dose conforme agendado no cartão de vacinação

Domingo (27 de junho)

48 anos completos ou mais – 2ª dose conforme agendado no cartão de vacinação

Segunda-feira (28 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Fazenda Rio Grande

Documentos necessários:

Laudo médico (no caso da vacinação para quem tem comorbidades), documento com foto, CPF e comprovante de residência. Em caso de gestante, levar carteirinha gestacional.

A Secretaria Municipal de Saúde de Fazenda Rio Grande disponibiliza a partir desta quinta-feira (17), no Terminal Urbano, doses de vacinas contra a Gripe e também contra a covid-19. O atendimento será realizado às terças e quintas-feiras, entre 17h30 e 19h30.

Sábado e domingo (26 e 27 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Segunda-feira (28 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Terças e quintas-feiras

Portadores da síndrome de down, pessoas com deficiências permanentes com ou sem cadastro no PBPC, trabalhadores de farmácia, trabalhadores de transporte aéreo, pessoas com comorbidades, trabalhadores da assistência social, trabalhadores da educação, profissionais da saúde (18+), pessoas sem comorbidades com 57 anos o mais.

Pinhais

Documentos necessários:

É preciso realizar o cadastro no site www.pinhais.pr.gov.br/vacina e levar documento de identificação e comprovante de residência.

Sábado e domingo (26 e 27 de junho)

Sem vacinação

Segunda-feira (28 de junho)

Pessoas de 40 a 59 anos e pessoas com comorbidades

Guaratuba

O agendamento online já pode ser realizado para a população em geral a partir de 18 anos através de cadastro no portal de vacinação: http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br

Agendamento

• Pessoas acima de 50 anos;

• Trabalhadores da saúde;

• Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré- escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas / Unidades de Acolhimento) 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da área de Segurança Municipal;

• Trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana – 18 a 59 anos;

• Profissionais de Educação Física que tenham inscrição no conselho;

• Trabalhadores das empresas que prestam serviços aos hospitais (entregas, manutenções)

Morretes

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Sábado e domingo (26 e 27 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Segunda-feira (28 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Matinhos

Documentos necessários:

Apresentação do Título de Eleitor do Município (digital ou físico), documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

De segunda à sexta-feira

Gestantes e puérperas mediante a agendamento (13h30 às 17h)

Segunda dose com data marcada na carteirinha (9h às 17h)

Paranaguá

Documentos necessários:

Laudo médico (no caso da vacinação para quem tem comorbidades), cadastro e declaração da instituição de ensino (para professores). Documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Em breve, novos lotes de vacina. Para receber é preciso contar com o Cartão SUS atualizado no município.