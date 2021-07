A vacinação contra a covid-19 segue nas principais cidades da região metropolitana de Curitiba (RMC) e Litoral nesta sexta-feira (16). De acordo com o levantamento feito pela Tribuna do Paraná nesta quinta (15), quatro municípios estão com a imunização suspensa.

Confira o calendário completo logo abaixo:

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba retoma vacinação contra Covid-19 nesta sexta-feira para pessoas com 39 anos

>> Com casos de covid em queda, 30 leitos de UTI e enfermaria são fechados em Curitiba

Araucária

Suspensa a partir do dia 14 de julho por falta de doses.

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Fazer o cadastro no site da prefeitura, documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Sexta-feira (16 de julho) as 8h30 às 20h

Pessoas de 38 anos completos ou mais e grupos prioritários.

Campo Largo

Sexta-feira (16 de julho)

Repescagem para pessoas de 39 anos ou mais.

Documentos: carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Campo Magro

Aguardando a chegada de um novo lote.

Colombo

Documentos: É necessário a apresentação do cartão SUS, da declaração do empregador que comprove que faz parte do grupo e a cópia da CNH nas categorias C, D ou E.

Não possui o cartão SUS? Sem problemas. Basta comparecer na Unidade de Saúde portando o RG ou documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço.

Sexta-feira (16 de julho)

Caminhoneiros ou trabalhadores do transporte coletivo/rodoviário

São José dos Pinhais

Documentos: realizar o pré-cadastro e de apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado para quem mais precisa.

Sábado (17 de julho)

População geral com 39 anos completos. (conforme o mês de nascimento)

Fazenda Rio Grande

Documentos: documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Sexta-feira (16 de julho)

Pessoas de 40 e 41 anos.

Pinhais

Documentos: documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação. Além de ter realizado o cadastro.

Sexta-feira (16 de julho)

Pessoas de 38 e 39 anos (nascidos entre 01/07/1981 e 31/12/1982)

Morretes

Documentos: documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência

Sexta-feira (16 de julho)

2° dose da vacina da Astrazeneca para quem se vacinou até o dia 24/04. (pessoas de 60 a 69 anos).

Matinhos

A prefeitura não chegou a divulgar calendário de vacinação para a data.

Paranaguá

A prefeitura não chegou a divulgar calendário de vacinação para a data.

Guaratuba

Documentos: documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Sexta-feira (16 de julho)

Quem tomou a primeira dose da vacina Astrazeneca até o dia 27 de abril pode tomar a segunda dose dos imunizantes nesta sexta-feira (16). Já quem tomou a primeira dose de Coronavac até dia 24 de junho, pode tomar na segunda-feira (19).