Uma carga com 900 cigarros eletrônicos e cerca de 2.000 maços de cigarros tradicionais contrabandeados do Paraguai foi apreendida nesta quinta-feira (25), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Bruce Dickinson, líder do Iron Maiden, visita cervejaria e bebe curitibana Trooper

>> Corpo de mulher é encontrado no Parque Barigui, em Curitiba

>> Motorista e motoqueiro saem no braço em briga de trânsito no Centro de Curitiba; veja o vídeo!

De acordo com a PRF, os cigarros estavam em uma caminhonete Jeep Compass, que foi abordada na estrada por volta das 10h30, pelos policiais rodoviários federais.

Após a vistoria no veículo, que localizou os cigarros, o motorista foi detido e conduzido para a Polícia Federal para o registro do crime de contrabando. As caixas com os cigarros eletrônicos e em maço foram encaminhadas para a Receita Federal.