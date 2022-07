Quase milionário por uma dezena, já pensou? Pois bem, isso aconteceu com cinco apostas feitas em Curitiba no concurso 2498 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (07). O prêmio era de R$ 50 milhões e acabou saindo para uma aposta de Blumenau, em Santa Catarina. Veja aqui quais foram as dezenas sorteadas.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cinco apostas realizadas na capital acertaram cinco dezenas. Desta forma, por terem acertado a quina da Mega Sena, receberão, cada uma, R$102.271,00. Todas foram apostas simples, apenas uma delas com seis números.

Loterias da sorte em Curitiba

Das cinco apostas que faturaram a quinta, duas foram feitas por canal eletrônico e outra pelo internet banking da Caixa. As duas restantes foram nas seguintes lotéricas: Godoy e Queixo loterias.

Mega Sena 2499

Para o próximo sábado a Mega Sena 2499 sorteia o prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar os seis números da Mega Sena.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Como jogar na Mega Sena?

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário da Mega Sena o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, ou pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. É possível concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

