O feriado de Finados (02) não é daqueles de movimentar muita gente nas estradas paranaenses, mas a terça-feira pode ser um dia interessante para aproveitar o descanso ao lado da família e de mesa recheada de bolos e tortas. O café colonial já virou tradição no Paraná, mas vamos sugerir alguns pontos perto de Curitiba para não gastar muito com combustível, que está nas alturas.

A Tribuna do Paraná separou cinco locais que oferecem boa alimentação aliada a natureza. Além disso, são conhecidos pelo bom atendimento, preço justo e inúmeras e deliciosas opções para todos os públicos.

1. É da Pam

O restaurante e café colonial É da Pam é um espaço de convívio entre familiares e amigos, em um ambiente rural, de sossego e tranquilidade. Um oásis em meio à correria do dia-a-dia



Localizado em Colombo, em uma chácara bem próxima à Curitiba em uma linda região de belas paisagens e ar puro, o cliente vai encontrar aquelas delícias do fogão à lenha que só mesmo a vovó sabe preparar. Bolos, tortas, pavês, geleias e outros produtos são todos produzidos na própria chácara. No total, são aproximadamente 70 itens.

É possível desfrutar do buffet de café colonial rural aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 19h. O valor é de R$ 47,90, sendo que crianças de 0 a 4 anos não pagam e às de 5 a 9 pagam metade.

Endereço: Estrada da Ribeira, 575, Colombo.

Telefone: (41) 36663357

2. Casarão Café Colonial

Com 20 anos de serviço, O Casarão Café Colonial está localizado na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana. No buffet do café colonial, é possível encontrar receitas antigas e bastante tradicionais de família como o exclusivo bolo de vinho. Além disso, o “Delícia em Camadas”, a torta de limão e o Pão de cebola são considerados os destaques das mesas.

O valor por pessoa é R$40,00 e crianças de 5 a 9 anos pagam R$20,00. Aos sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 11h às 19h.

Endereço – Rua João Berger, 6129 – Colônia Mergulhão, São José dos Pinhais

Telefone: 99750-3326

3. Evíssima Chácara de Lazer Rural

Um lugar tradicional, familiar e com conceito nota 10. A Chácara Evíssima além de servir almoço, tem um café colonial que é de comer rezando, Bolos, tortas, sobremesas preparadas com muito carinho.

O serviço começa a partir das 15h30 com o custo de R$ 49, sendo que crianças de 5 a 9 anos pagam meia. A chácara encerra as atividades às 18h

Endereço: Rua Irmã Jacobina, 600 – São Miguel, Almirante Tamandaré

Informações: (41) 3657-3083

4. Merano Gastronomia

Nem só de comida italiana tem em Santa Felicidade, o bairro mais gastronômico de Curitiba. A Merano oferece um belo café colonial com produtos artesanais, doces e salgados variados, pães caseiros e receitas deliciosas que irã tornar sua tarde mais gostosa.

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 6935, Santa Felicidade

Telefone: 3372-1621

5 – Confeitaria Kliewer

Em funcionamento desde 1991, esse lugar merece uma visita com mais tempo. Um passeio mais longe comparado aos outros estabelecimentos, mas perfeita para se deliciar com ótimos doces. A Confeitaria Kliewer está localizada na Colônia Witmarsum, em Palmeira, na região dos Campos Gerais. A confeitaria é uma excelente opção para quem deseja aliar a boa alimentação com relaxamento em meio à natureza.

O buffet é servido até às 17h, nos fins de semana e domingo. O valor por pessoa é R$ 48,00, sendo que crianças de 6 a 10 anos pagam meia.



Endereço: Av. Presidente Ernesto Geisel, 2817, Palmeira.

Telefone: (42) 98405-7921

