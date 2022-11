Depois de cinco dias da eleição, manifestantes seguem realizando ato de apoio a Jair Bolsonaro em frente ao quartel do Exército, no bairro Bacacheri, em Curitiba, nesta sexta-feira (04). No domingo passado (30), Lula derrotou o atual presidente nas urnas.

Com os participantes presentes (veja o vídeo abaixo) na Avenida Erasto Gaertner, o trânsito na região fica prejudicado, mas uma das faixas está liberada aos veículos. Os manifestantes levaram cartazes demonstrando insatisfação com as urnas eletrônicas, pedindo intervenção militar e auxilio para as Forças Armadas.

Novas manifestações estão sendo programadas para o fim de semana na capital paranaense. Além do Bacacheri, o ponto de encontro deverá ser no quartel do bairro Pinheirinho, como já ocorreu no Feriado de Finados (02).

Veja o vídeo do protesto no Bacacheri: