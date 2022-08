A alegria de presentear quem a gente ama é sempre especial. No próximo domingo, dia 14 de agosto, Dia dos Pais, um presente diferente é uma demonstração de carinho, sem contar que evita aquelas mesmice como pijamas, meias e gravatas.

Vamos conferir cinco dicas de presentes pra inovar e surpreender no Dia dos Pais? Bora lá, surpreenda!!

Café da manhã prolongado em Curitiba

O domingo pode começar bem com um ótimo café da manhã prolongado de hotel. O NH Curitiba The Five está com uma programação para a data. Aos domingos, o buffet é servido até 13h e no dia 14 o chef Silvonei Sousa está preparando algumas surpresas. O pai que estiver acompanhado de um pagante (R$ 58 + 10%) terá o seu café como cortesia. Crianças de até 11 anos não pagam. É necessário reservar antecipadamente. Ainda, os pais que se hospedarem no NH Curitiba The Five ganharão dois drinques cortesias no Five Lounge.

Dia dos Pais – diárias a partir de R$ 330 + café da manhã incluso + dois drinques cortesias. Disponível de 12 a 14 de agosto. Café da manhã: R$ 58,00 + 10%, por pessoa (pais acompanhados de dois pagantes e crianças até 11 anos não pagam). Endereço: Rua Nunes Machado, 68 – Batel | Curitiba – PR. Site: www.nh-hoteles.pt/

Perdeu alguma coisa? Ache fácil!

A Apple e a Samsung anunciaram a AirtTag e a Galaxy SmartTag, dispositivos de localização que podem ser presos a objetos como chaves, mochilas ou malas, que aparecerão no radar do app “Buscar” do iPhone, iPad ou MacBook ou no app Galaxy Find. Os dispositivos enviam um sinal via bluetooth, UWB ou NFC, no qual é possível verificar no mapa onde está o objeto perdido. Sem necessidade de conexão on-line, todo o processo é anônimo e criptografado para proteger a privacidade dos usuários.

Fone de ouvido com som 3D

Também conhecido como som virtual, o fone de ouvido com tecnologia 3D reproduz áudios com a sensação de que o som vem de diferentes direções. A proposta inovadora visa permitir que o ouvinte aprecie o som com perfeição, percebendo cada instrumento da composição e melodia. Marcas como Samsung, Apple e Sony já comercializam fones de ouvido 3D.

Em busca da imagem perfeita

A associação mundial Technical Image Press Association anunciou no início do ano o TIPA World Aways, que elege as melhores câmeras fotográficas profissionais do mercado. A vencedora foi a Full Frame Nikon Z9. Com fotos de 45,7 MP e vídeos gravados em 8K, a câmera da Nikon apresenta tecnologias inovadoras e promete o melhor desempenho estático e de vídeo da marca.

Bateria acabando?

Que tal carregar todos os seus dispositivos em um local só? O carregador portátil da marca Bull possui quatro portas USB, possibilitando recarregar diversos dispositivos ao mesmo tempo. Compacto e leve, podendo ser utilizado em viagens ou no trabalho.