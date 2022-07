Três balões foram vistos na manhã deste domingo (03) em Curitiba, inclusive um deles caiu em São José dos Pinhais, cidade que abriga o Aeroporto Internacional Afonso Pena e rota de várias aeronaves. Cinco pessoas foram presas e fazem parte de grupo de baloeiros que seriam especialistas no resgate.

Em junho e julho, época de festas juninas é mais comum observar balões, mas as autoridades estão de olho. A partir disso, o setor de inteligência da Polícia Militar Ambiental esteve nas ruas acompanhando informações que tinham em mãos. Duas equipes ficaram em alerta em várias regiões de Curitiba.

“Avistamos três balões, sendo que em um deles, nós chegamos juntos com duas viaturas. Esse caiu no bairro São Judas Tadeu, em São José dos Pinhais. Cinco pessoas foram presas por fazerem o resgate e serão multados em R$ 5 mil cada um. Vários com passagens policiais e fazem parte de grupo de baloeiros, sendo que um é especialista em fazer resgate”, disse o cabo Frantz do Batalhão da Polícia Militar.

Além da prisão, os policiais recolheram o balão de aproximadamente 12 metros de altura, maçarico, botijão de gás, bandeira e armação.

Soltar Balão é crime!

O ato de soltar balões é crime, pois pode provocar incêndios e até mesmo a queda de um avião. “É um crime com potencial destrutivo muito grande, pois não se sabe onde vai cair o balão ou mesmo a quantidade de fogo que pode proporcionar ao cair em uma mata ou em uma casa. Ou pior ainda, pode derrubar um avião como foi esse de São José dos Pinhais, que é rota de aeronaves.

Soltar balão que possa causar incêndio é crime. A Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605, de 1998, em seu artigo 42, descreve como crime as condutas de fabricar, vender ou soltar balões que possam causar incêndios, com detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas.