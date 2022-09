A Livrarias Curitiba está distribuindo gratuitamente álbuns colecionáveis, em capa brochura, da Copa do Mundo Qatar 2022 em cinco lojas da capital paranaense: Boca Maldita (av. Luiz Xavier, 79, Centro) e shoppings Curitiba, Jockey Plaza, Palladium, ParkShopping Barigüi. A ação segue enquanto durarem os estoques.

A entrega será feita por ordem de chegada e cada pessoa pode retirar um álbum por CPF. Não é preciso fazer nenhuma aquisição. Para ter direito, é necessário participar do clube de fidelidade Leio+, que é totalmente gratuito e pode ser feito na hora, mediante apresentação de um documento com foto.

A notícia vai movimentar os pontos de vendas, que integram o maior grupo de livrarias do Sul do Brasil. A rede – que tem 26 lojas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo – já comercializou mais de um milhão de envelopes de figurinhas, 150 mil álbuns e 2 mil kits exclusivos de produtos que remetem ao torneio de futebol.

Pré-venda de kits exclusivos

Para atender a demanda deste ano, a companhia reforçou os estoques. Mesmo assim, os primeiros lotes de produtos esgotaram rapidamente e agora está aberta uma nova pré-venda dos kits exclusivos, com previsão de entrega em 15 de outubro. A chegada desses kits em cada loja será informada pelas redes sociais (@grupolivrariascuritiba).

“Estamos muito felizes em ver as famílias se encontrando nas lojas e nos shoppings para trocar as figurinhas da Copa do Mundo de Futebol e completar seus álbuns. Está sendo uma diversão para adultos e crianças”, explica a diretora de Varejo do Grupo Livrarias Curitiba, Rute Pedi.

O Kit Exclusivo Estádio vem com um álbum capa dura dourado e numerado – feito para colecionador – 150 envelopes com 5 cromos cada, um estádio para montar e QR Code gratuito, que oferece cupom que dá direito a 50 cromos faltantes para completar a coleção.

Já o Kit Exclusivo Lata, além do álbum em capa brochura, também acompanha uma Lata e 30 envelopes. O Kit Exclusivo Maleta, também acompanha o álbum capa dura e 50 envelopes. Por fim, o Kit Premium vai com o álbum de capa dura dourada e 120 envelopes. Para conferir os detalhes e valores de cada um, é preciso acessar o site www.livrariascuritiba.com.br