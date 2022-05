Um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Maracanã, em Colombo, assustou clientes no início da tarde desta terça-feira (17). Segundo informações de moradores e comerciantes da região, bandidos fortemente armados entraram no banco e renderam funcionários e clientes. Não há informação de feridos.

“Renderam todo mundo, foi tudo muito rápido, questão de no máximo cinco minutos”, disse um comerciante da região. Até o momento, não há informações sobre a quantia levada pelos bandidos e nem como eles teriam agido dentro da agência.

A reportagem da Tribuna entrou em contato com a Polícia Federal e com a Caixa Econômica Federal, para obter mais detalhes da situação, mas não recebeu resposta até o final da tarde desta terça-feira (17).

