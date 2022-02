Mais cinco radares passam a fiscalizar o trânsito de Curitiba a partir de segunda-feira (07). Segundo a prefeitura, os aparelhos têm velocidades máximas diferentes: três são de 50 km por hora e outros dois, de 60 km/h. Os equipamentos fiscalizam limite de velocidade, avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres.

LEIA TAMBÉM:

>> Com radares “afiados”, Curitiba faturou três vezes mais em multas de trânsito do que Porto Alegre

>> “Não dá pra trocar uma empresa de ferryboat em pleno verão”, diz Ratinho Jr sobre constantes problemas em travessia

>> Região da Linha Verde tem dois novos radares com velocidades máximas diferentes. Atenção motorista!

Os radares que limitam a velocidade em 50 km/h estão localizados na Rua Euclides da Cunha, esquina com a Rua Martim Afonso, no bairro Bigorrilho; na Avenida Prefeito Lothário Meissner, próximo à entrada da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Jardim Botânico, e na Rua General Mário Tourinho, esquina com a Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no Campina do Siqueira.

Já os equipamentos de 60 km/h estão na Rua Martim Afonso, esquina com a Rua Euclides da Cunha e na Monsenhor Ivo Zanlorenzi com a Rua General Mário Tourinho.

Radares inteligentes

O novo sistema de fiscalização do trânsito por radares em Curitiba, que está sendo implantado em substituição de equipamentos de 22 anos atrás, tem funcionalidades que vão gerar multa instantânea para infrações que, antes, costumavam passar impunes.

Exemplo disso é a conversão obrigatória. Até recentemente, a não ser que fosse flagrado por algum agente de trânsito, o motorista que cometesse essa ação passava impune.

Os novos radares também vão registrar veículos usando de forma irregular as faixas exclusivas para ônibus e caminhoneiros que não rodarem pelo lado direito das pistas, ou que desobedecerem aos limites de horários e cargas no perímetro urbano, como os caminhões de grande porte na Linha Verde, por exemplo.

Além disso, segue a fiscalização eletrônica o limite de velocidade, a parada sobre a faixa de pedestre, o avanço do sinal vermelho, a conversão e o retorno proibidos.

Web Stories