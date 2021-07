Cinco novos radares entraram em operação em Curitiba nesta quinta-feira (8). Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), três têm limite de velocidade de 50 km/h: na rua Itatiaia, cruzamento com rua João Tobias Pinto Rebelo (Portão), que fiscaliza limite de velocidade, avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres; na avenida Presidente Kennedy com Desembargador Westphalen (Rebouças), que fiscaliza limite de velocidade, avanço de sinal, parada sobre a faixa de pedestres, conversão obrigatória pela Desembargador Westphalen e retorno proibido pela Presidente Kennedy; e no cruzamento das ruas João Bettega e General Potiguara (Portão), que fiscaliza limite de velocidade, avanço de sinal, parada sobre a faixa de pedestres e retorno proibido.

Já os outros dois radares que entram em operação nesta quinta tem limite de 60 km/h: na rua Antonio Gasparin com Pedro Gusso (Capão Raso), que fiscaliza avanço do sinal e parada sobre a faixa de pedestres e na Antonio Gasparin, fiscaliza velocidade; e na João Tobias Pinto Rebelo, no cruzamento com a rua Itatiaia (Portão), que fiscaliza limite de velocidade, avanço do sinal e parada sobre a faixa de pedestres.