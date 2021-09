O Brasil parou neste sábado a noite para conferir o resultado da Lotofácil da Independência. O prêmio especial da loteria mais querida do país era de R$ 150 milhões. Após horas de aflição, a Caixa divulgou que 57 apostadores vão dividir o super prêmio. Cinco apostas foram feitas no estado do Paraná e uma delas é de Curitiba.

A lotérica sortuda chama-se Da Vinci Loterias e fica dentro do Shopping Palladium, no bairro Portão. As outras apostas paranaenses que ganharam na Lotofácil são de Cidade Gaúcha (Casa Lotérica Boa Sorte), Piraí do Sul (Loterias Pé Quente) e Maringá (Lotérica Santa Fé e Prime Loterias).

Cada aposta vencedora ficará com R$ 2.791.889.37. Veja se o sortudo não foi você, conferindo os números abaixo:

Resultado da Lotofácil da Independência 2021

– 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 24 e 25.

Fique ligado na Tribuna do Paraná para conferir todos os resultados das loterias. Todos os dias tem sorteio. No sábado, aliás, teve sorteio da Mega-Sena milionária de R$ 46 milhões. Clique aqui e confira os resultados das loterias de sábado.