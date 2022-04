Cinco pessoas foram presas suspeitas de participarem de um ‘tribunal do crime’, que resultou no homicídio de um homem de 22 anos. A prisão aconteceu na última quinta-feira (07), em Colombo, Quatro Barras e Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Foram presos três homens e duas mulheres, com idades entre 18 e 36 anos. Na ação, os policiais civis apreenderam 16 gramas de maconha, oito gramas de cocaína e R$ 147.

Mais duas pessoas foram presas durante o cumprimento dos mandados de prisão. Um deles com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e ameaça, e o outro em flagrante por tráfico de drogas.

O crime

No dia 15 de fevereiro a vítima teria sido induzida a entrar no veículo de um dos suspeitos. Ele foi mantido em cárcere privado e torturado por várias horas. Posteriormente, os suspeitos teriam levado ele a uma área rural, realizado disparos de arma e ateado fogo no corpo.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado porque a vítima teria incendiado um veículo na Vila Zumbi, em Colombo, e por atrapalhar o tráfico de drogas local.