Está confirmada para o dia 2 de dezembro a inauguração do City Center Outlet Premium, o primeiro outlet na região do Paraná, localizado na BR-277 em Campo Largo. Você já acompanhou detalhes da construção aqui na Tribuna. O City Center Outlet Premium é administrado pelo Grupo Tacla.

>>> Tudo sobre o mega Outlet na região de Curitiba

A inauguração será às 10h da manhã do dia 2 de dezembro. A partir desta data clientes poderão aproveitar as lojas que estarão em operação com produtos de marcas internacionais, nacionais e algumas inéditas no Estado, as quais ofertarão descontos de até 70% ao longo do ano.

Segundo a administração, o empreendimento – construído no conceito americano de outlets – está nos ‘acabamentos finais’. Lojistas agora concentram os trabalhos para a montagem de suas operações e acabamentos.

“Com a inauguração no início de dezembro, o paranaense terá tempo de aproveitar o novo empreendimento para fazer suas compras de Natal a preços acessíveis e com uma variedade de marcas desejadas pelo público”, destaca o superintendente do City Center Outlet, Maikon Bruno.

Emprego? Tem também!

Muitas das operações que estarão no City Center Outlet já finalizaram as contratações de profissionais para atuarem em suas lojas. Contudo, ainda há oportunidades em diferentes áreas, principalmente para operações das lojas da praça de alimentação. Interessados devem fazer contato com a Agência do Trabalhador de Campo Largo para cadastrar currículo e se candidatar a uma das oportunidades disponíveis.

Serviço

Inauguração do City Center Outlet Premium

Data: 02 de dezembro

Local: Rua João Bertoja, saída 122 BR 277, km – Campo Largo

Horário: Aberto das 10 horas às 22 horas diariamente

Descontos: De até 70% o ano todo em grandes marcas nacionais e internacionais Redes sociais: -@citycenteroutletpremium