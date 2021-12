Um clarão no céu da noite fria desta quinta-feira (9), em Curitiba intrigou moradores de toda a região Norte da cidade. De cor alaranjada, sem origem conhecida, a faixa de céu iluminada chamou a atenção de internautas, que procuraram a Tribuna para saber o que estava acontecendo. A Tribuna foi atrás e descobriu.

Trata-se de um incêndio de grande porte em vegetação na região de Almirante Tamandaré, mais ou menos no final da Avenida Justo Manfron, próximo ao antigo aterro sanitário do município da região metropolitana de Curitiba. No local, segundo as primeiras informações, havia uma plantação de pinus.

Foto: Reprodução / WhatsApp

As informações são do Corpo de Bombeiros. Dois caminhões já foram deslocados para o local para combater as chamas.

