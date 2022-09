A diretora do Procon-PR Claudia Silvano mandou um recado nesta sexta-feira (09) para os postos de combustíveis de Curitiba e região metropolitana. Em vídeo, Claudia informa que o Procon realiza uma ação de averiguação de preços, que tem como principal objetivo verificar se a redução repassada pela Petrobras já foi repassada ao consumidor.

A fiscalização deve acontecer ao longo de toda esta sexta-feira. A última redução anunciada dos combustíveis pela Petrobras foi no dia 1º de setembro. A companhia informou redução de R$ 3,53 para R$ 3,28 no litro da gasolina para as distribuidoras. A mudança representa diminuição de R$ 0,25 por litro.

De acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, “a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba”.

Segundo a estatal, a redução “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus valores com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.

A Petrobras informou, também, que publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor, para contribuir com a transparência de valores e melhor compreensão da sociedade.