A fiel escudeira do consumidor paranaense quase foi lesada em um supermercado de Curitiba, nesta segunda-feira (14), justamente na véspera do Dia do Consumidor, comemorado nesta terça-feira (15). Claudia Silvano, diretora do Procon-PR, alertou nas redes sociais sobre uma situação que pode ludibriar o bolso de muita gente. “Se você não confere, passam a perna”, disse a diretora no vídeo.

Claudia Silvano contou que comprou um pack de três garrafas de suco. O valor estampado na gôndola era de R$ 11,98. No entanto, o preço cobrado no caixa foi mais que o dobro. Ela só percebeu quando conferiu a nota fiscal.

“Passou R$ 23,98, ou seja, mais que o dobro. Fique atento e confira o ticket, nem que você perca de 5 a 10 minutos. Reclamei e devolveram o dinheiro. Vale lembrar que o consumidor tem direito ao dobro do valor, mas preferi a forma simples. Artigo 42 do Código do Consumidor e se você não confere passam a perna em você. Tome cuidado”, alertou Silvano.

O relato da diretora provocou vários comentários de internautas que passaram pelo mesmo problema. “Passam a perna mesmo em muitos insumos. Muita atenção, pois já fui lesada também. Olho vivo! ”, escreveu uma pessoa.

Dia Mundial do Consumidor

No relato da diretora do Procon-PR, ela reforça que o caso ocorreu 24 horas antes do Dia Mundial do Consumidor, celebrado nesta terça-feira. Vários estabelecimentos estão realizando promoções, uma espécie de Black Friday do primeiro semestre.

A origem dessa comemoração ocorreu no dia 15 de março de 1962, quando o então presidente dos EUA, John Kennedy, enviou uma mensagem ao Congresso reforçando a necessidade de se discutir os direitos do consumidor. O movimento de Kennedy inspirou a criação de uma data exclusiva para o comprador que estreou anos depois, em 1983.