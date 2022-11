Conhecidos por sua florada exuberante, o ipê amarelo segue florescendo em Curitiba, situação essa considerada anormal para o mês de novembro. O motivo foi excesso de chuva e o frio.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), são cerca de 34 mil árvores de ipês amarelos em Curitiba, e elas costumam ficar mais bonitos no inverno, e no máximo até a primavera. No entanto, o frio e o excesso de chuva alteraram a paisagem curitibana.

Roberto Salgueiro, o agrônomo responsável pelo Horto da Barreirinha, relata ainda que os ipês não ficaram muito floridos. “Tivemos uma mudança no clima. Chuva em excesso e frio fora de época. Além de estarem ainda florindo, eles não ficaram tão exuberante como nos anos anteriores. Não foi normal esse ano”, disse Salgueiro.

Aliás, vale reforçar que no outro Horto, a do bairro Guabirotuba, em Curitiba, existe uma produção de 3 milhões de flores ao ano. No inverno, são plantados amor-perfeito, boca-de-leão, cravinas. No verão, sálvias, tagetes, sunpatiens, begônias.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

Qual a ordem da florada?

Cada ipê tem uma época de florada. Essas árvores têm diferentes cores, roxo (variações do rosa), rosa, branco e o mais comum é o amarelo. O amarelo surge no fim do inverno, entre a segunda quinzena de agosto até setembro, mas antes tem o ipê roxo. Por último o ipê branco, considerado mais raro, assim como o bicolor e o ipê verde.

