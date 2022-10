A quinta-feira (27) será de calor em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas máximas devem atingir a marca de 27ºC na capital. O motivo do tempo mais quente é o sistema chamado pré-frontal, que chega antes da frente fria prevista para o fim de semana. Esse sistema também traz risco de pancadas de chuva com raios.

Conforme o Simepar, a variação de nebulosidade será marcante em Curitiba nesta quinta. Deve haver momentos de sol, presença de ventos mais fortes e as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia. Já nas regiões mais a Oeste do Paraná, as chuvas serão intensas ao longo do dia. É a partir dessa região que a frente fria entra no estado.

LEIA TAMBÉM:

>> Inusitado! Porsches batem em cruzamento de bairro nobre de Curitiba

>> Ruas do Cabral, Juvevê e Alto da Glória, em Curitiba, recebem novo asfalto

Na capital, a temperatura mínima prevista é de 14º C. Segundo a previsão, o dia deve amanhecer mais encoberto. Essa dinâmica deve prevalecer para todas as regiões do Paraná.

Nas praias também esquenta nesta quinta-feira. O dia no Litoral do Paraná também terá variação de nebulosidade. De acordo com o Simepar, a mínima prevista é de 17ºC, com máxima de 28ºC.