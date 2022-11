O tempo começa a ficar mais firme no Paraná a partir desta quinta-feira (3). Porém, na região Leste do estado, incluindo Curitiba, região metropolitana e Litoral, o céu ainda fica encoberto de nuvens. Se aparecer, o sol deve ser bem tímido. O frio também continua ao longo desta quinta.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a nebulosidade presente no Leste ocorre por causa dos ventos marítimos que trazem umidade para o continente. Há possibilidade de chuviscos em algumas áreas de serras, no período da madrugada.

Em Curitiba, a variação das temperaturas nesta quinta-feira deve ficar entre 9º C e 16º C.

Nas praias paranaenses, a meteorologia aponta temperaturas entre 12º C e 18º C.

Nas outras regiões do Paraná, principalmente entre a faixa do Centro-Sul ao Oeste, o tempo deve se manter mais aberto, com o sol aparecendo. Mesmo assim, as temperaturas não sobem tanto nessas áreas.

Em Cascavel, por exemplo, a mínima prevista pelo Simepar é de 11º C, com máxima em torno de 19º C.