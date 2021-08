Pesquisa com medicamentos

O Centro de Pesquisas TrialTech de Curitiba, especializada em pesquisa e aplicação de protocolos de estudos farmacológicos, está na busca de pessoas que estejam dispostas a participar de um tratamento experimental gratuito no combate a depressão. O objetivo é testar a combinação do medicamento Ketamina (escetamina) com outros antidepressivos para verificar os benefícios dos novos tratamentos.

Para a pesquisa, a TrialTech busca pacientes entre 18 e 60 anos, com diagnóstico de depressão identificado antes dos 50 anos e que convivem com um quadro de depressão persistente. É necessário que já estejam em tratamento medicamentoso, com experiência de uso de pelo menos dois tipos de antidepressivos, mas sem resultados expressivos.

LEIA TAMBÉM:

>> Percepção de felicidade do brasileiro cai, mas é possível reverter o quadro

>> Como saber se a depressão está piorando? Fique atento aos sinais

Os voluntários serão divididos em grupos e participarão de um tratamento com uso de dois medicamentos diferentes, em um protocolo que adiciona uma substância escolhida ao tratamento usual dos pacientes. Durante o período estipulado para a pesquisa serão agendadas visitas gratuitas à clínica, a cada 15 dias, por seis meses.

Como participar?

Interessados em contribuir com o estudo podem entrar em contato com a clínica até o dia 31 de outubro pelos WhatsApp: (41) 99206-1583 ou no e-mail: contato@trialtech.com.br

Web Stories