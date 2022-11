Em dez meses de intensificação das ações de imunização na cidade, Curitiba atinge a média de 92,3% de cobertura das nove vacinas previstas no calendário nacional para crianças com 1 ano de idade: rotavírus, meningo C, pentavalente, pneumo 10, tríplice viral (VTV), hepatite A, febre amarela, tetraviral e BCG. Em janeiro, a cobertura dos mesmos imunizantes estava em 88,4%.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), para se criar uma rede de segurança contra as doenças o ideal é atingir a média de 90% de cobertura para a vacinas BCG e rotavírus e de 95% para os demais imunizantes.

Das nove vacinas de rotina para as crianças de 1 ano, em oito Curitiba ultrapassou os 90% do público definido pelo Ministério da Saúde. O único imunizante abaixo desse indicador é contra a febre amarela, o mais recente no esquema vacinal da criança, introduzido em 2018.

Poliomielite

Apesar de o Brasil não registrar casos da doença desde 1989, o vírus continua presente em outros países, aumentando a necessidade de medidas preventivas. Em julho, um caso da doença foi confirmado em Nova Iorque (EUA) e, neste mês, o vírus foi detectado no esgoto novaiorquino e de Londres (Inglaterra).

A campanha nacional de reforço contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos terminou e Curitiba atingiu 60% de cobertura com a gotinha de reforço. Embora a campanha tenha sido finalizada, as vacinas continuam disponíveis nas Unidades de Saúde de Curitiba.

Para proteger contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, existem duas vacinas: a vacina inativada poliomielite (VIP), que é injetável; e a vacina oral poliomielite (VOP). A recomendação é a vacinação com três doses da VIP, aos 2, 4 e 6 meses de idade, mais dois reforços com VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Outras vacinas

Além das vacinas previstas no calendário nacional, a SMS segue com a disponibilidade da vacina contra a gripe para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade a SMS também recomenda a vacina contra a gripe, que ajuda a reduzir a circulação do vírus influenza (gripe) e o risco de agravamento em caso de contaminação.

Outra vacina disponível, é contra a covid-19 para todo o público convocado que ainda não tenha completado o esquema vacinal. Para crianças de 3 e 4 anos a vacinação acontece em dez locais específicos, informações e endereços podem ser consultados no site Imuniza Já.

Para aqueles que não sabem se estão com alguma dose em atraso, a Prefeitura laçou um simulador com seis perguntas que irão apontar se há alguma dose pendente.

Como consultar vacinas

Moradores de Curitiba podem consultar se há vacinas pendentes no Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), clicar na opção “Carteira de Vacinação” e escolher a aba “Pendentes”, que irá mostrar as doses do calendário nacional de vacinação em atraso.