Uma cobradora de ônibus de 54 anos foi esfaqueada na estação-tubo Pr. Manoel V. de Souza, no bairro Capão da Imbuia, na manhã deste domingo (22), em Curitiba. Ela ficou ferida na região do abdômen e foi socorrida pelo Siate, mas sem risco de morte.

LEIA TAMBÉM:

>> Morte de homem em situação de rua em Curitiba pode ter sido causada pelo frio

>> Família de Erick, portador de doença rara, faz rifa pra comprar medicação de R$ 9 mil

De acordo com a Polícia Militar, a situação ocorreu enquanto a cobradora trabalhava na estação. Um homem teria esfaqueado a trabalhadora para levar seu celular. O suspeito fugiu logo após o roubo.

Mesmo ferida, a cobradora conversou com os policiais militares e socorristas, respondendo aos questionamentos e com plena consciência do fato. A previsão é de que a cobradora receba alta ainda neste domingo.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Além da Ilusão Isadora é presa Pantanal Os destroços do avião de Madeleine são achados Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”