Três filhotes de cobra não peçonhenta apareceram em uma creche da prefeitura de Curitiba, localizada na Vila Barigui, na CIC. A aparição dos repteis ocorreu na última quinta-feira (30) e deixou pais e responsáveis preocupados nas redes sociais. Uma equipe de Zoonoses da prefeitura de imediato fez o recolhimento dos animais, que estavam no pátio e dentro de casinhas de madeira nas quais as crianças costumam brincar. A prefeitura de Curitiba não informou qual era o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) da CIC.

O caso foi publicado nas redes sociais e o prefeito Rafael Greca (DEM) respondeu mães que ficaram assustadas com a notícia desta invasão. “Tem cobras em uma creche de Curitiba e estão recusando a solucionar o problema”, disse uma seguidora em um post do prefeito sobre os idosos de Curitiba.

“Em relação à cobra encontrada no CMEI, todas as medidas necessárias foram tomadas. A equipe de Zoonose da Prefeitura foi até o CMEI, fez o recolhimento, análise da espécie e nos deu orientações de como proceder. Pelo laudo técnico emitido pela equipe responsável, a espécie encontrada no CMEI é classificada como ‘não peçonhenta’. A Secretaria de Educação está tomando todos os cuidados necessários e está à disposição para esclarecimentos no CMEI e no Núcleo de Educação”, escreveu o prefeito em resposta ao questionamento.

Mesmo após saberem que as cobras tinham sido recolhidas, as mães demonstravam medo pelos filhos que costumam brincar no pátio e também nas casinhas da unidade. Aliás, a cobrança ao prefeito permaneceu nas redes. “ A prefeitura de Curitiba poderia dar uma atenção ao caso, tenho filhos que frequenta o CMEI e não gostaria de receber notícia que meu filho foi picado por uma cobra”, comentou outra seguidora.

Ainda no Facebook, Greca comentou que em dias de calor, as cobram saem do mato ribeirinho, e por isso ocorreu o deslocamento dos bichos. A reportagem da Tribuna do Paraná procurou a prefeitura para saber o nome da creche e qual espécie de cobra, mas foi informada que tais informações estariam disponíveis apenas na próxima segunda-feira (04).

Cuidado! Animais peçonhentos

A interferência humana no meio ambiente pode implicar em acidentes com animais peçonhentos, aqueles que por meio de mecanismos de caça e defesa são capazes de injetar nas presas substâncias tóxicas, produzidas por glândulas especializadas, por onde passa o veneno. Os animais agem por instinto de defesa e ao se sentirem ameaçados imobilizam o agressor e se deslocam para locais seguros. Jararacas, Cascavéis, Corais verdadeiras, aranhas marrom e armadeira, escorpiões e taturanas são alguns exemplos de animais peçonhentos.

Evite acidentes!

Algumas atitudes que evitam o aparecimento de animais peçonhentos de acordo com o Corpo de Bombeiros. Veja abaixo algumas dicas!

-Não acumular entulho, lixo doméstico, ferro velho, telhas e tijolos, mantendo limpo quintais, jardins e terrenos baldios; Ao aparar a grama, recolher as folhas caídas;

-O lixo deve sempre ser mantido fechado em sacos plásticos;

-Andar sempre calçado;

-Jamais introduzir a mão em frestas ou buracos no chão, como tocas de tatus e cupinzeiros;

-Fazer a limpeza de locais com vasta folhagem, usando botas, luvas e calças compridas;

-Os jardins devem ser limpos, a grama aparada e as plantas ornamentais e trepadeiras devem ser afastadas das casas e podadas para que os galhos não toquem o chão;

-Não tentar diferenciar cobras venenosas das não venenosas. Somente um especialista pode verificar a diferença entre as duas;

-Não manusear animais peçonhentos vivos ou mortos;

-Evitar o amontoamento de sapatos, roupas e utensílios domésticos;

-Manter berços e camas afastados da parede;

-Evitar lençóis que toquem o chão;

-Bater colchões antes de usá-los;

-Limpar constantemente ralos de banheiros, cozinhas, caixas de gordura e esgoto, mantendo fechados quando não em uso;

-Roupas, calçados e toalhas devem sempre ser examinados antes de usados

