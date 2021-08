De olho nas vendas do próximo verão, que costumam ter crescimento com o aumento das temperaturas, a Coca-Cola FEMSA Brasil anunciou mais vagas de trabalho. Segunda a empresa, que também deve aumentar sua produção e distribuição de produtos nos meses de calor, a necessidade de contratação permitiu a abertura de 1.516 postos de trabalho temporários. No Paraná, serão 393 vagas nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Araucária, Guarapuava, Maringá, Cambé, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, abertas entre agosto e dezembro.

LEIA TAMBÉM:

> Empresário de Curitiba cria lanche inovador e faz sucesso; Conheça

> Vagas de emprego abertas em Curitiba e região: confira lista com as oportunidades

> Emprego à vista! Rede de supermercados de SP vai inaugurar lojas no Paraná

Para participar do processo seletivo, os candidatos podem se inscrever neste site Vagas.com. As oportunidades são para profissionais de nível médio completo nos cargos de operador(a) de empilhadeira, motorista, arrumador(a) de palete, ajudante operacional, promotor(a), técnico(a) de manutenção e técnico(a) de manufatura. Além do Paraná, há vagas abertas distribuídas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

“Nos meses mais quentes, o consumo de bebidas aumenta, não só por conta do clima, mas também devido a datas festivas como Natal e Ano Novo, sem falar nas férias, quando muitas famílias viajam para o litoral. O Plano Verão se faz necessário para podermos continuar atendendo os consumidores com qualidade e dar conta do crescimento da demanda”, reforça Leopoldo Paniagua, diretor de Recursos Humanos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

As vagas disponíveis preveem contratação para o período até dezembro deste ano. Em alguns casos, o contrato poderá ser estendido até março de 2022. Contratados que se destaquem em suas funções ainda podem ter a oportunidade de serem efetivados, dependendo da necessidade de cada unidade após o período do verão.

Para mais informações visite www.coca-colafemsa.com

Web Stories