A Coca-Cola FEMSA Brasil abriu mais 20 vagas de trabalho em Curitiba para cargos na área operacional. As vagas são para atuação na unidade da companhia na capital e também algumas posições em aberto em unidade de Ponta Grossa e Araucária. Dessa vez, para manter a equidade de gênero dentro da empresa, a Coca-Cola está preferindo contratar mulheres em seus atuais processos seletivos. A companhia oferece contratação com carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com o mercado.

A seleção é para os cargos de promotora de vendas, vendedora, motorista entregadora e de distribuição e auxiliar de motorista. Para concorrer, as interessadas precisam ter Ensino Médio completo. Para os cargos de motorista, a empresa exige CNH na categoria C ou superior e categoria B para as vagas de distribuição. Vendedoras precisam ter carro próprio e CNH carteira B.

Para a gerente de diversidade da Coca-Cola FEMSA, Priscylla Haddad, o processo seletivo busca combater os estereótipos de gênero associados a determinadas posições ou ocupações. “O principal motivo de a equidade de gênero ainda ser um desafio para o mercado de trabalho é a questão cultural. Diferentemente do que ainda se costuma pensar, muitas posições podem e devem ser ocupadas por mulheres, como a de motorista de caminhão ou técnica de qualidade”, destaca.

Priscylla pondera que a abertura das novas vagas é apenas mais uma ação que irá se somar a diversas outras rumo à equiparação de gêneros. “Essa cultura deve ser construída a todo momento com ações práticas e também com a difusão de uma mentalidade mais inclusiva no dia a dia dos colaboradores. Para promover a diversidade é fundamental monitorar, identificar e combater de forma assertiva os preconceitos de gênero nos momentos em que eles vão surgindo”, explica a gestora.

Mais detalhes sobre as vagas, benefícios e requisitos que podem ser diferenciais no processo seletivo podem ser acessados no link https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa.