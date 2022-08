Mergulhadores da Marinha do Brasil (MB) e da Polícia Federal (PF), apreenderam na segunda-feira (22) no casco do Navio Mercante “Friendly Islands”, na Baía de Paranaguá, no Litoral do Paraná, 45,55 quilos de cocaína. A droga estava em uma caixa de mar, compartimento da embarcação localizado abaixo da linha de flutuação.

+Leia mais! ‘Enteado’ brasileiro de Elvis Presley visita Curitiba e quer tatuar capivara no pulso

Segundo nota da Marinha, uma força-tarefa composta por mergulhadores da Marinha do Brasil (MB) e da Polícia Federal (PF) vistoriou o casco durante a Operação Ágata. A ação visa coibir os ilícitos transfronteiriços e ambientais por meio de operações. A coordenação presentemente no litoral do Paraná incluí a participação da PF, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Polícia Militar do Paraná e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

+Viu essa? Bolsonaro repete 2018 e leva ‘cola’ na mão para entrevista ao Jornal Nacional

O material foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Paranaguá, para apreensão e posterior destruição.