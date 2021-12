Uma das principais agências do Banco do Brasil em Curitiba foi arrombada ao longo deste final de semana. O banco, localizado na esquina da Marechal Deodoro com a Conselheiro Laurindo, no Centro, teve o cofre violado e o dinheiro levado por assaltantes. Os valores, porém, não foram informados.

Os ladrões furaram o teto do estacionamento que fica no subsolo da agência com um máquina de cortar concreto e atingiram exatamente o cofre. Com a violação, o sistema de segurança liberou uma tinta vermelha em direção ao furo realizado pelos ladrões, manchando todas as notas.

No chão do estacionamento a polícia encontrou várias notas de R$ 2 manchadas e muitas marcas no teto, na região onde eles mesmos teriam marcado o posicionamento do cofre da agência.

A Polícia Civil acredita que os responsáveis pelo assalto ficaram por várias horas no estacionamento do banco, sem que ninguém percebesse. Somente na manhã desta segunda-feira (06) que os funcionários da agência, ao chegarem para trabalhar, perceberam que a luz da garagem estava acesa e notaram a ação.

A Polícia Cientifica esteve pela manhã no local para localizar digitais que possam levar aos assaltantes. A investigação cabe a Polícia Civil.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o fato e está cumprindo todas as diligências para esclarecer o fato e identificar os indivíduos responsáveis pelo crime.

