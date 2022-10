Após esgotar a primeira data, o Coldplay anuncia um show extra em sua turnê mundial Music Of The Spheres World Tour, no Estádio Couto Pereira em Curitiba, Brasil, em 22 de março de 2023.

Os ingressos para o novo show estarão à venda na sexta-feira (21), a partir das 10h online por meio do site da Eventin. Uma hora depois, às 11h, na bilheteria oficial (sem taxa de serviço | Estádio Couto Pereira).

Participações especiais em Curitiba

Coldplay terá como convidado especial internacional CHVRCHES nas suas apresentações em São Paulo, Curitiba e Rio De Janeiro. Elana Dara é a convidada especial nacional nos shows de São Paulo, e Clara X Sofia no Rio de Janeiro e em Curitiba.

Preço dos ingressos pro Coldplay dia 22 de março